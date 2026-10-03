"Она была солнцем, энергией, вдохновением": на фронте погибла медикиня Иванна "Гайка" Куценко

На фронте погибла 33-летняя морская пехотинка и военный медик Иванна "Гайка" Куценко. Ночью 1 октября ее жизнь оборвал вражеский артиллерийский обстрел.

Об этом сообщили в антиавторитарной волонтерской сети "Коллективы солидарности".

Что известно о ее гибели?

Иванна Куценко служила в 39-й отдельной бригаде морской пехоты, где была старшей боевой медикиней.

По данным Сумского профессионального медицинского колледжа, где училась военнослужащая, она отправилась на позиции, чтобы сменить сослуживцев, которые с мая выполняли боевые задачи.

Иванна была среди тех, кто ежедневно находится там, где особенно нужны мужество, выдержка и готовность спасать жизни. Она выполняла свой долг и оставалась рядом с теми, кто нуждался в помощи,

– вспомнили о ней в колледже.

Морская пехотинка и активистка Иванна Куценко / "Коллективы солидарности"

Иванна была родом из Рубежного в Луганской области. После начала полномасштабного вторжения она работала в гуманитарных проектах, помогая женщинам и детям с прифронтовых территорий, а впоследствии вступила в армию.

Куценко также была феминисткой и соучредительницей общественной организации "Билкис", которая отстаивает права женщин и ЛГБТКИ+-сообщества. Она была инициатором социальной инициативы "Годовнички" с горячими обедами для бездомных и малообеспеченных людей, а также соорганизатором проекта "Пространство вещей".

В организации "Билкис" рассказали, что Иванна была также веганкой, любила велосипеды, приключения, фриганство и мир муми-троллей.

Феминистка, веганка, любительница велосипедов, приключений, фриганства и мира муми-троллей. Гайка была силой, способной сдвинуть с места все на свете и бросить вызов любой системе. Она была солнцем, энергией, вдохновением,

– отметили в "Билкис".

В "Коллективах солидарности" Иванну вспоминают как человека, который не боялся бросать вызов системе и поддерживал других женщин, желавших вступить в армию.

"Анархистка, феминистка, веганка, педагог, морская пехотинка, наша добрая товарищ и подруга. Она была воплощением вдохновения и сопротивления: искренней, упрямой, живой. "Гайка" проложила свой путь морской пехотинцы сквозь предрассудки и сексистские преграды армейской системы, чтобы в конечном итоге оказаться наравне со своими собратьями на тяжелых боевых выходах", – рассказали в сети.

О дате и месте прощания с Иванной Куценко сообщат дополнительно.

Напомним, недавно в Киеве состоялась церемония прощания с общественным деятелем, соучредителем УНА-УНСО и бывшим политзаключенным Кремля Николаем Карпюком. 62-летний военнослужащий погиб 19 сентября на фронте.