Так, подписчик женщины из России сделал ей замечание из-за языка. В итоге она пригласила его в Украину.
Обратите внимание Скандальная пресс-секретарь ГПСУ Плантовская, которая простилась с Украиной, опубликовала фото "из рая"
Плантовская пожаловалась на "российских мерзостей"
Под своими новыми полуобнаженными фото экс-пресс-офицер пообщалась с россиянином, который сделал ей замечание из-за языка.
В Украине в отличие от вашей страны никто ничего не запрещает! Так что переезжайте к нам, вам понравится,
– написала Плантовская.
В то же время экс-пресс-офицер заявила, что вернется в Украину, когда все захватчики погибнут на нашей земле.
"Потому что российские мерзости пришли в мою страну нас "освобождать"! Но ничего, скоро они все сдохнут и вернусь", – подчеркнула Плантовская.
Плантовская ответила россиянину / Скриншот
Скандал с Плантовской: что известно
- Напомним, что ранее Плантовская работала пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
- В сети она похвасталась отдыхом за границей во время войны. На фото она позировала в Париже на фоне Эйфелевой башни.
- Позже в ГПСУ заявили, что им досадно, что в их рядах во время войны "есть те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, хвастаясь ею".
- Поэтому Плантовскую перевели с должности спикера пограничников на другую, а затем вообще уволили.
- После этого Плантовская поделилась новой партией откровенных фото. Ранее из-за похожих фотографий в сети возник скандал.