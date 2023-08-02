Так, підписник жінки з Росії зробив їй зауваження через мову. Натомість вона запросила його в Україну.

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Плантовська поскаржилася на "російських мерзот"

Під своїми новими напівоголеними фото експресофіцерка поспілкувалася з росіянином, який зробив їй зауваження через мову.

В Україні, на відміну від вашої країни, ніхто нічого не забороняє! Тож переїжджайте до нас, вам сподобається,

– написала Плантовська.

Водночас експресофіцерка заявила, що повернеться в Україну, коли всі загарбники загинуть на нашій землі.

"Тому що російські мерзоти прийшли до моєї країни нас "звільняти"! Але нічого, скоро вони всі здохнуть і повернуся", – наголосила Плантовська.



Плантовська відповіла росіянину / Скриншот

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