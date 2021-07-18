Течение затягивает людей в ямы: в реке на Ивано-Франковщине за 5 дней погибли 3 человека
Источник:24 канал
За 5 дней в реке Быстрица Солотвинская, которая протекает через город Ивано-Франковск, утонули 3 человека. Последней погибла 12-летняя девочка, которая пошла купаться с подругами и не рассчитала силы.
Начальник спасательно-водолазной службы области Николай Пятковский рассказал, что в этой реке очень несет подводное течение, а также есть глубокая яма. Вероятно, людей затянуло.
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"Такие случаи трагичны. Перегретые на солнце, зашли в воду, нет навыков и так произошло", – сказал Пятковский.
Власти Ивано-Франковска начали бить тревогу и запретили купание в реке вообще. За соблюдением будет следить аварийно-спасательная служба. Вместе с тем в мэрии размышляют, как выровнять дно.
"Мы здесь выставляем посты, будут дежурить наши работники Муниципальной стражи. Будем проводить профилактическую работу, предупреждать людей, особенно детей. При необходимости вызывать сотрудников полиции", – рассказал директор КП "Ивано-Франковская городская аварийно-спасательная служба" Олег Бевский.
Пляж трагический, но один из самых популярных
Стихийный пляж, где произошли несчастья – один из самых популярных среди местных отдыхающих. Люди признались, что альтернативы нет.
Я знаю (про ямы – 24 канал), но на глубину не иду, плаваю возле берега,
– сказала жительница Ирина.
Спасатели объяснили, что необорудованные места – одна из причин смертей на воде. Также купание в алкогольном опьянении.
Правила безопасности
Только с начала июля на воде погибли 150 человек. Жуткий рекорд был в минувшее воскресенье. За сутки по всей Украине утонули 32 человека, из них 5 детей. Спасатели в очередной раз напомнили элементарные правила безопасности:
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Не позволяйте им посещать местные пруды и реки самостоятельно.
- Не заплывайте далеко.
- Никогда не плавайте наедине, особенно если вы не уверены в своих силах.
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Спасатели добавили, что часто люди пренебрегают этими правилами. На водоемах гибнут также взрослые, которые хорошо умеют плавать, но переоценивают собственные силы.
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"Температура воды должна быть не ниже 17 градусов. Плавайте в воде не больше 20 минут. Причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут. Никогда не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте далеко от берега", – добавил помощник начальник ГСЧС Александр Ивченко.
Чтобы хоть как-то уберечь отдыхающих, спасатели еженедельно инспектируют и проводят профилактические рейды в зонах отдыха.