На Ивано-Франковщине запретили продавать алкоголь
26 февраля 2022 , 22:59Читати новину українською
Источник:Суспільне Карпати
Из-за нападения России на Украину растет все больше опасных и диверсионных моментов. Следовательно, военные администрации на местах принимают все возможные решения, чтобы этого избегать.
В частности, приняли меры на Ивано-Франковщине. Там запретили продажу алкоголя.
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Такое решение областная военная администрация приняла на заседании оперативного регионального штаба.
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