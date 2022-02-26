На Ивано-Франковщине запретили продавать алкоголь

26 февраля 2022 , 22:59
Читати новину українською

Источник:

Суспільне Карпати

Из-за нападения России на Украину растет все больше опасных и диверсионных моментов. Следовательно, военные администрации на местах принимают все возможные решения, чтобы этого избегать.

В частности, приняли меры на Ивано-Франковщине. Там запретили продажу алкоголя.

К теме Как распознать диверсанта: советы от Шабунина

Такое решение областная военная администрация приняла на заседании оперативного регионального штаба.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Оксана Княжик