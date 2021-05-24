Произошел инцидент около 21 часа в воскресенье, 23 мая. 13-девушка выпала с четвертого этажа высотки на улице Галицкой.
Несколько ранее На Прикарпатье груженый лесовоз упал с моста в реку: есть жертвы
Девушка выпала из окна в Ивано-Франковске
Информация о падении девушки из окна на улице Галицкой поступила в полицию 23 мая, около 21 часа.
Несовершеннолетнюю, 13-летнюю школьницу, сразу госпитализировали с многочисленными травмами. Пока нет информации о ее состоянии здоровья.
На месте работала полиция для выяснения всех обстоятельств. После проверки будет предоставлена правовая квалификация события.
Лесовоз упал с высоты моста
- В Калушском районе Ивано-Франковской области вечером 20 мая грузовой автомобиль-лесовоз упал с моста в реку.
- Авария произошла примерно в 22:09 в селе Шевченково, что на территории Выгодской территориальной общины в Ивано-Франковской области.
- На момент инцидента в салоне автомобиля находились 3 человека.
- В результате аварии погибли 2 человека, их тела нашли и извлекли работники ГСЧС.
- По предварительной информации, жертвами стали 42-летний житель села Лолин, который был за рулем лесовоза, а также 27-летний житель села Подлески.