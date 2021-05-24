Стався інцидент близько 21 години у неділю, 23 травня. 13-дівчина випала з четвертого поверху висотки на вулиці Галицькій.
Дещо раніше На Прикарпатті завантажений лісовоз впав із моста в річку: є жертви
Дівчина випала з вікна в Івано-Франківську
Інформація про падіння дівчини з вікна на вулиці Галицькій надійшла до поліції 23 травня, близько 21 години.
Неповнолітню, 13-річну школярку, одразу шпиталізували з численними травмами. Наразі немає інформації щодо її стану здоров'я.
На місці працювала поліція задля з'ясування усіх обставин. Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події.
Лісовоз впав із висоти мосту
- У Калуському районі на Івано-Франківщині ввечері 20 травня вантажний автомобіль-лісовоз впав із моста у річку.
- Аварія сталася приблизно о 22:09 в селі Шевченкове, що на території Вигодської територіальної громади в Івано-Франківській області.
- На момент інциденту в салоні автомобіля перебували 3 людей.
- Внаслідок аварії загинули 2 людей, їхні тіла знайшли та витягли працівники ДСНС.
- За попередньою інформацією, жертвами стали 42-річний житель села Лолин, який був за кермом лісовозу, а також 27-річний житель села Підліски.