Мальчика, над которым издевались сверстники, зовут Иеремия. Его историю рассказала украинская писательница и поэтесса Любовь Бурак.

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Мальчик не хотел жить

Любовь Бурак рассказала о неприятных событиях лицея №4 в Ивано-Франковске, который в городе считают "элитным". По ее словам, ребенка довели до отчаяния.

Мама мальчика пыталась повлиять на ситуацию с помощью администрации учебного заведения. Впрочем, к сожалению, никаких положительных результатов это не дало. Однажды Иеремия признался матери, что "не хочет жить".

Как отмечает писательница, мама мальчика пыталась урегулировать напряженные отношения сына с одноклассниками. Женщина обращалась с заявлением к директору учебного заведения.

Однако вместо разрешения ситуации женщина якобы получила угрозы, что ее лишат родительских прав, ведь ее сын не ходит в школу.

Школа защищает малолетних, малограмотных подонков, а не талантливого ребенка. Директор лицея, реагируя на обращение мамы Иеремии о буллинге, приглашает в кабинет завуча, классного руководителя и инспектора ювенальной юстиции. И час распекает маму о том, что Еремия часто пропускает уроки и угрожает лишением родительских прав,

– рассказала Любовь Бурак.

По ее словам, с точки зрения директора травля ребенка является лишь "больной фантазией мальчика", поскольку у них не просто так себе "школа на районе", а лицей, в котором работают "суперпедагоги" и учатся "супердети суперэлиты".

Писательница отметила, что Иеремия - талантливый и чувствительный мальчик. Он собирал средства для добровольцев игрой на скрипке. Впрочем, его музыкальное увлечение стало объектом буллинга среди сверстников. Из-за давления и оскорблений ребенок перестал посещать уроки.

Буллинг над ребенком не прекращался

Из-за равнодушного отношения и бездействия руководства учебного заведения издевательства над ребенком продолжились. Перед одним из уроков Еремию вытолкали из класса. Впоследствии дети начали буллинг в школьных чатах в одном из мессенджеров.

Детишки решили, что все прекрасно, мудрые взрослые вполне одобряют их поступки. Не реагируют – значит можно! И конфликт продолжился непосредственно в классе. Оскорбления, унижения, пинки – весь набор. А дальше активные малолетние преступники решили вытолкать Иеремию из класса. Под шум, свист, улюлюканье одних учеников и молчание других,

– написала писательница.

Сообщается, что учительница на эту ситуацию никак не отреагировала. Она лишь сказала ученикам, чтобы они "не ломали двери". Более того, Бурак обнародовала скриншоты переписки общего чата класса, в котором дети всячески оскорбляли Иеремию, несмотря на вероятные последствия таких издевательств.

Ученики 6 класса издевались над одноклассником / Скриншоты Любови Бурак

Кроме того, дети угрожали мальчику избиением, в разговоре использовали нецензурную лексику, а также обвиняли его в том, что он стал жертвой буллинга.

Подобную манеру общения удалось зафиксировать и в родительском чате учеников лицея. Родители писали, что маму Иеремии "нужно поставить на место".

Родители шестиклассников обвиняли во всем мать мальчика / Скриншоты Любови Бурак

Впрочем, позже выяснилось, что другие родители также сообщают о буллинге в отношении их детей.

Издевательствам подвергались и другие дети

Писательница пообщалась с несколькими родителями детей из этого класса, которым также перепадает от, как сказала Бурак, "блатных одноклассников".

Они боятся. Родители боятся защищать своих детей от буллинга. Потому что будет хуже. Одна бабушка готова была обратиться в полицию, но учительница (она не призналась, которая именно) убедила ее этого не делать. Потому что будут еще большие проблемы,

– заявила Бурак.

Мама шестиклассника подала жалобу в полицию и обращение к защитнику прав детей. Также в сети появился скриншот, на которых учительница просит провести воспитательные беседы со школьниками, ведь ребята позволяют себе много и могут идти с уроков гулять или курить.

Родители других детей также сообщали о буллинге / Скриншот Любови Бурак

Как отреагировали на этот инцидент в полиции

По состоянию на сейчас правоохранители проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают участников образовательного процесса.

Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета приказал создать комиссию по проверке этого факта. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в комментариях призвал предоставить мальчику качественную психологическую помощь.

Министр образования и науки Украины прокомментировал ситуацию

Как отметил Оксен Лисовой, когда взрослые знают о буллинге, но пытаются этого не замечать, замалчивать, не вмешиваться - это категорически неприемлемо.

По его словам, ситуация, которая сложилась в одном из лицеев в Ивано-Франковске имеет все признаки систематической травли. И, к сожалению, выглядит, что администрация не пыталась его остановить.

Уже пообщались с управленцами областного и городского департаментов образования. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства. Параллельно на связи с образовательным омбудсменом. Принимаем меры, среди которых – аудит деятельности лицея,

– сообщил министр.

Он также призвал родителей не молчать, если их ребенок стал жертвой буллинга. Если не удается уладить ситуацию на уровне школы, обращайтесь в местные органы управления образования, образовательного омбудсмена и полиции.