Хлопчика, з якого знущалися однолітки, звати Єремія. Його історію розповіла українська письменниця та поетеса Любов Бурак.

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Хлопчик не хотів жити

Любов Бурак розповіла про неприємні події ліцею №4 в Івано-Франківську, який у місті вважають "елітним". За її словами, дитину довели до відчаю.

Мама хлопчика намагалася вплинути на ситуацію за допомогою адміністрації навчального закладу. Втім, на жаль, жодних позитивних результатів це не дало. Одного разу Єремія зізнався матері, що "не хоче жити".

Як зазначає письменниця, мама хлопчика намагалася урегулювати напружені відносини сина з однокласниками. Жінка зверталася з заявою до директора закладу освіти.

Однак замість вирішення ситуації жінка нібито отримала погрози, що її позбавлять батьківських прав, адже її син не ходить до школи.

Школа захищає малолітніх, малограмотних покидьків, а не талановиту дитину. Директорка ліцею, реагуючи на звернення мами Єремії про булінг, запрошує до кабінету завуча, класного керівника та інспектора ювенальної юстиції. І годину розпікає маму про те, що Єремія часто пропускає уроки та погрожує позбавленням батьківських прав,

– розповіла Любов Бурак.

За її словами, з погляду директорки цькування дитини є лише "хворою фантазією хлопчика", оскільки у них не просто так собі "школа на районі", а ліцей, в якому працюють "суперпедагоги" і навчаються "супердіти супереліти".

Письменниця зазначила, що Єремія - талановитий і чутливий хлопчик. Він збирав кошти для добровольців грою на скрипці. Втім, його музичне захоплення стало об'єктом булінгу серед однолітків. Через тиск та образи дитина перестала відвідувати уроки.

Булінг над дитиною не припинявся

Через байдуже ставлення та бездіяльність керівництва навчального закладу знущання з дитини продовжилися. Перед одним з уроків Єремію виштовхали з класу. Згодом діти почали булінг у шкільних чатах в одному з месенджерів.

Діточки вирішили, що все чудово, мудрі дорослі цілком одобрюють їхні вчинки. Не реагують – значить можна! І конфлікт продовжився безпосередньо в класі. Образи, приниження, штурхани – весь набір. А далі активні малолітні злочинці вирішили виштовхати Єремію з класу. Під шум, свист, улюлюкання одних учнів та мовчання інших,

– написала письменниця.

Повідомляється, що вчителька на цю ситуацію ніяк не відреагувала. Вона лише сказала учням, аби вони "не ламали двері". Ба більше, Бурак оприлюднила скриншоти листувань спільного чату класу, у якому діти всіляко ображали Єремію, не зважаючи на ймовірні наслідки таких знущань.

Учні 6 класу знущалися з однокласника / Скриншоти Любові Бурак

Крім того, діти погрожували хлопчику побиттям, у розмові використовували нецензурну лексику, а також звинувачували його у тому, що він став жертвою булінгу.

Подібну манеру спілкування вдалося зафіксувати й в батьківському чаті учнів ліцею. Батьки писали, що маму Єремії "потрібно поставити на місце".

Батьки шестикласників звинувачували у всьому матір хлопчика / Скриншоти Любові Бурак

Втім, пізніше з'ясувалося, що інші батьки також повідомляють про булінг стосовно їхніх дітей.

Знущань зазнавали й інші діти

Письменниця поспілкувалася із кількома батьками дітей з цього класу, яким також перепадає від, як сказала Бурак, "блатних однокласників".

Вони бояться. Батьки бояться захищати своїх дітей від булінгу. Бо буде гірше. Одна бабуся готова була звернутися в поліцію, але вчителька (вона не зізналась, котра саме) переконала її цього не робити. Бо будуть ще більші проблеми,

– заявила Бурак.

Мама шестикласника подала скаргу до поліції та звернення до захисника прав дітей. Також у мережі з'явився скриншот, на яких вчителька просить провести виховні розмови зі школярами, адже хлопці дозволяють собі забагато й можуть йти з уроків гуляти або палити.

Батьки інших дітей також повідомляли про булінг / Скриншот Любові Бурак

Як відреагували на цей інцидент у поліції

Станом на зараз правоохоронці проводять перевірку. Вони встановлюють обставини події та опитують учасників освітнього процесу.

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради наказав створити комісію щодо перевірки цього факту. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у коментарях закликав надати хлопчику якісну психологічну допомогу.

Міністр освіти й науки України прокоментував ситуацію

Як зауважив Оксен Лісовий, коли дорослі знають про булінг, але намагаються цього не помічати, замовчувати, не втручатися — це категорично неприйнятно.

За його словами, ситуація, яка склалася в одному з ліцеїв у Івано-Франківську має усі ознаки систематичного цькування. І, на жаль, виглядає, що адміністрація не намагалася його зупинити.

Вже поспілкувалися з управлінцями обласного і міського департаментів освіти. Створена комісія, яка зʼясовує всі обставини. Паралельно на звʼязку з освітнім омбудсменом. Вживаємо заходів, серед яких – аудит діяльності ліцею,

– повідомив міністр.

Він також закликав батьків не мовчати, якщо їхня дитина стала жертвою булінгу. Якщо не вдається владнати ситуацію на рівні школи, звертайтеся до місцевих органів управління освіти, освітнього омбудсмена та поліції.