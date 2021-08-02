К представителям муниципальной инспекции обратилась продавщица. Она заявила, что уличные музыканты стоят на ее месте для торговли на улице Независимости.

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Продавщица облила уличных музыкантов

Прибыв по указанному адресу, работники муниципальной инспекции увидели заявительницу, сотрудников полиции и уличных музыкантов, облитых водой.

Выяснилось, что женщина решила не ждать помощи и самостоятельно прогнать музыкантов. Сперва она приставала к ним, а потом – облила водой.

Женщину наказали за торговлю в неустановленном месте

Во время общения продавщица уверяла, что имеет все разрешительные документы, а музыканты занимают ее место. И департамент архитектуры таки выдал ей разрешение на торговлю, однако с другой стороны улицы.

В итоге полицейские составили на женщину протокол за нарушение общественного порядка, а муниципальные инспекторы – за торговлю в неустановленном месте.



В Ивано-Франковске продавщица облила музыкантов водой / Фото Муниципальной инспекции