До представників Муніципальної інспекції звернулась продавчиня. Вона заявила, що вуличні музиканти стоять на її місці для торгівлі на вулиці Незалежності.

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Продавчиня облила вуличних музикантів

Прибувши за вказаною адресою, працівники Муніципальної інспекції побачили заявницю, працівників поліції та вуличних музикантів, облитих водою.

З'ясувалося, що жінка вирішила не чекати допомоги та самотужки прогнати музикантів. Спершу вона чіплялася до них, а потім – облила водою.

Жінку покарали за торгівлю у невстановленому місці

Під час спілкування продавчиня запевняла, що має всі дозвільні документи, а музиканти займають її місце. І департамент архітектури таки видав їй дозвіл на торгівлю, однак з іншої сторони вулиці.

У результаті поліцейські склали на жінку протокол за порушення громадського порядку, а муніципальні інспектори – за торгівлю у невстановленому місці.



В Івано-Франківську продавчиня облила музикантів водою / Фото Муніципальної інспекції