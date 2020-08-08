Уникальную мобильную станцию создали Ивано-Франковские изобретатели. Работали над ней полгода. Разработал ее местный школьник. А сейчас уже изготовили несколько таких станций, их передадут эко-активистам в разные города Украины.

О мониторинге качества воздуха по 15-ти показателям и в чем особенность такой мобильной станции – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Мониторить воздух в еще больших масштабах

В Ивано-Франковске эко-активисты создали обновленную мобильную станцию ​​"Sapphire-32". С помощью такого прибора проверять качество воздуха можно в любом месте.

Можно даже измерить точно качество воздуха в доме, определить качество облицовочных материалов при вашем ремонте. Если вы использовали некачественные материалы, они со временем будут выдавать загрязняющие вещества в ваших домах и эта станция может их заметить,

– рассказал куратор общественного мониторинга качества воздуха EcoCity Алексей Трелевский.

Станция мониторит воздух по 15-ти показателям, в частности:

измеряет уровень пыли;

формальдегида;

оксида азота;

аммиака;

уровень шума;

температуру;

влажность;

атмосферное давление.

Прибор испытали в центре города, в центральной части Ивано-Франковска – воздух качественный. По всем остальным параметрам – ниже разовой допустимой концентрации.

В центре города хорошее качество воздуха / Фото 24 канала

Разработчик – школьник

Разработал портативный прибор школьник Дмитрий Обухов. Юный программист создал авторскую прошивку и программное обеспечение. Над прибором работал полгода.

"Нам пришлось с самого начала разрабатывать именно харвердную часть, то есть железо компоненты подбирать, составлять схему, плату для него и подобно с нуля разрабатывать программное обеспечение", – рассказал Дмитрий Обухов.

Дмитрий Обухов / Фото 24 канала

Сейчас изобретатели сделали 5 таких станций. Их передадут для тестирования эко-активистам Запорожья, Кривого Рога, Днепра, Харькова и Краматорска. После этого будут производить такие устройства для Ивано-Франковска.