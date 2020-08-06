Ивано-Франковские экоактивисты взялись за экологическое садоводство. Зеленый сад обустроили на крыше старого завода, который теперь стал для города инновационным центром.

Пряные травы, сочные помидоры и картофель в мешках – все это на высоте нескольких этажей. В Ивано-Франковске экоактивисты создали на крыше "Промприбора" необычный зеленый сад. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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"Мы уже начали выращивать базилик, перчик уже здесь вырос, есть первый помидор, который мы планируем потреблять в салате. У нас есть мята двух видов, огурцы. Интересно то, что мы выращиваем ее в мешках", – сообщил соучредитель "RE: laboratory" Михаил Веклин.

Зеленый сад активистов / Скриншот с видео

Небольшая стойка с овощами и зеленью, которая возвышается над городскими домами, это пилотный проект местной Лаборатории ресайклинга. Объяснили, что стремятся создать пространство, которое даст возможность пройти весь путь экологического садоводства. От компостирования органических отходов для выращивания на их основе и потребления полезных продуктов.

"Именно сейчас мы показываем ценность пищевых отходов и это можно сделать в домашних условиях – компостировать и выращивать. Мы не агрономы, мы идеологи, которые показывают своей деятельностью, что это можно сделать своими силами, не имея большого опыта", – отметил соучредитель "RE: laboratory" Михаил Веклин.

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Сейчас мини сад занимает лишь 4 квадратных метра. Но если тестовая версия окажется успешной, в планах существенное расширение.

Смотрите видео корреспондентов 24 канала: