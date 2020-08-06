Івано-Франківські екоактивісти взялись за екологічне садівництво. Зелений сад облаштували на даху старого заводу, що тепер став для міста інноваційним центром.

Пряні трави, соковиті помідори та картопля у мішках – все це на висоті кількох поверхів. В Івано-Франківську екоактивісти створили на даху "Промприладу" незвичайний зелений сад. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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"Ми вже почали вирощувати базилік, перчик вже тут виріс, є перший помідорчик, який ми плануємо споживати в салаті. В нас є м'ята двох видів, огірки. Цікаво те, що ми вирощуємо її в мішках", – повідомив співзасновник "RE: laboratory" Михайло Веклин.



Зелений сад активістів / Скриншот з відео

Невелика стійка із овочами та зеленню, яка здіймається над міськими будинками, це пілотний проєкт місцевої Лабораторії ресайклінгу. Пояснили, що прагнуть створити простір, який дасть можливість пройти весь шлях екологічного садівництва. Від компостування органічних відходів до вирощування на їх основі та споживання корисних продуктів.

"Саме зараз ми показуємо цінність харчових відходів і це можна зробити в домашніх умовах – компостувати і вирощувати. Ми не агрономи, ми ідейники, які показують своєю діяльністю, що це можна зробити своїми силами, не маючи великого досвіду", – зазначив співзасновник "RE: laboratory" Михайло Веклин.

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Наразі міні сад займає лише 4 квадратних метри. Та якщо тестова версія виявиться успішною, у планах суттєве розширення.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: