В Івано-Франківську школяр розробив станцію для моніторингу повітря: в чому її особливість
Унікальну мобільну станцію створили Івано-Франківські винахідники. Працювали над нею пів року. Розробив її місцевий школяр. А зараз вже виготовили декілька таких станцій, їх передадуть екоактивістам у різні міста України.
Про моніторинг якості повітря за 15-ма показниками та в чому особливість такої мобільної станції – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Моніторити повітря у ще більших масштабах
В Івано-Франківську екоактивісти створили оновлену мобільну станцію "Sapphire-32". За допомогою такого приладу перевіряти якість повітря можна у будь-якому місці.
Можна навіть заміряти достеменно якість повітря в оселі, визначити якість облицювальних матеріалів при вашому ремонті. Якщо ви використовували неякісні матеріали, вони з часом будуть видавати забруднювальні речовини в ваших оселях і ця станція може їх помітити,
– розповів куратор громадського моніторингу якості повітря EcoCity Олексій Трелевський.
Станція моніторить повітря за 15-ма показниками, зокрема:
- вимірює рівень пилу;
- формальдегіду;
- оксиду азоту;
- аміаку;
- рівень шуму;
- температуру;
- вологість;
- атмосферний тиск.
Прилад випробували у центрі міста, в центральній частині Івано-Франківська – повітря якісне. За всіма іншими параметрами – нижче разової допустимої концентрації.
У центрі міста хороша якість повітря / Фото 24 каналу
Розробник-школяр
Розробив портативний прилад – школяр Дмитро Обухов. Юний програміст створив авторську прошивку і програмне забезпечення. Над приладом працював пів року.
"Нам довелось з самого початку розробляти саме харвердну частину, тобто залізокомпоненти підбирати, складати схему, плату для нього і так же само з нуля розробляти програмне забезпечення", – розповів Дмитро Обухов.
Дмитро Обухов / Фото 24 каналу
Наразі винахідники зробили 5 таких станцій. Їх передадуть для тестування екоактивістам Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпра, Харкова та Краматорська. Після цього виготовлятимуть такі пристрої для Івано-Франківська.