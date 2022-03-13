В Ивано-Франковске снова воздушная тревога, слышны взрывы
13 марта 2022 , 06:51Читати новину українською
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Утром 13 марта, через несколько минут после отмены тревоги в Ивано-Франковске снова сообщили об опасности. В городе слышны взрывы.
О воздушной тревоге в Ивано-Франковске в 06:42 сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Он призвал людей быть осторожными.
Читайте также Во Львове впервые за время войны раздались взрывы
В Ивано-Франковске – тревога
Находитесь подальше от окон, старайтесь быть там, где их нет. Внимание: еще раз воздушная тревога,
– отметил мэр.
Марцинкив также попросил местных жителей не публиковать видео и фото в случае ударов или артобстрела. Это может помочь врагу.
Тревога по всей Украине: что известно
- В ночь на 13 марта, примерно в 03:30 почти по всей территории Украины прозвучали сирены. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов.
- Уже после 06:30 о ее отмене сначала известили в Киеве, затем в Полтаве и Ивано-Франковске, еще через несколько минут – в остальных городах.
Ознакомьтесь – ночное обращение президента Зеленского за 12 – 13 марта: смотрите видео