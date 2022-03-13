В Ивано-Франковске снова воздушная тревога, слышны взрывы

Утром 13 марта, через несколько минут после отмены тревоги в Ивано-Франковске снова сообщили об опасности. В городе слышны взрывы.

О воздушной тревоге в Ивано-Франковске в 06:42 сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Он призвал людей быть осторожными.

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В Ивано-Франковске – тревога

Находитесь подальше от окон, старайтесь быть там, где их нет. Внимание: еще раз воздушная тревога,

– отметил мэр.

Марцинкив также попросил местных жителей не публиковать видео и фото в случае ударов или артобстрела. Это может помочь врагу.

Тревога по всей Украине: что известно

В ночь на 13 марта, примерно в 03:30 почти по всей территории Украины прозвучали сирены. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов.

Уже после 06:30 о ее отмене сначала известили в Киеве, затем в Полтаве и Ивано-Франковске, еще через несколько минут – в остальных городах.

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