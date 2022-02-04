Художник уже извинился

На первой картине был изображен еврей со свиньей. На второй – чудовище в черной шляпе и свиток Торы как мясо в аппарате для шаурмы.

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Такие картины украинского художника Романа Бончука представили в рамках выставки "Прекурсор". Эти работы вызвали возмущение у Ивано-Франковской еврейской общины.

Ивано-Франковская еврейская община провела работу, после чего художник снял обе картины с выставки,

– говорится в сообщении.

ОЕОУ подчеркнула, что демонстрация картин не была согласована с городскими властями. В мэрии извинились за антисемитские изображения и подчеркнули, что закрывают выставку. Впоследствии извинился и сам художник.

Еврейская община планирует обратиться в полицию из-за этого инцидента.

Предыдущие подобные инциденты:

В Днепре вандала, который повредил Ханукию приговорили к 1 году испытательного срока. Молодой человек признал свою вину и извинился перед еврейской общиной города.

В начале декабря 2021 года в Ужгороде была обнаружена свастика и антисемитская наклейка, на которой изображены обвинения евреев в Голодоморе. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

До этого несколько ханукий повалили в Киеве. Поэтому представители еврейской общины обращались в суд и к правоохранителям.

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Полный текст публикации Объединенного еврейского общества в телеграме:

Антисемитские картины были сняты с выставки в Ивано-Франковске.

Первая – "Еврей со свиньей". На второй был изображен монстр в черной шляпе, а свиток Торы был представлен на месте мяса в аппарате для шаурмы.

Картины украинского художника Романа Б. были представлены в рамках выставки Прекурсор в Центре современного искусства Ивано-Франковска.

Ивано-Франковской еврейской общиной была проведена работа, после чего художник снял обе картины с выставки.

Как стало известно ОЕОУ, демонстрация этих картин не была согласована с городскими властями. Там выразили сожаление по поводу инцидента, извинились и заявили, что выставку закрывают.

Ивано-Франковская еврейская община при юридической поддержке Объединенной еврейской общины обратится в правоохранительные органы.

UPD: художник извинился перед председателем еврейской общины города Игорем Перельманом.