В этом заверил председатель Федерации еврейских общин Украины Мейр Стамблер. Он подчеркнул, что пришло время всем людям поддержать Украину, ведь война невыгодна ни одной из сторон.
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Отвечая на вопрос, готовы ли евреи воевать за Украину, Стамблер заверил, что их сообщество уже привлечено ко всему в Украине: правительству, бизнесу, армии. Он сказал, что евреи будут едины со своими согражданами и будут противостоять России с оружием в руках.
Земля здесь пропитана кровью, еврейской кровью. Мы ощущаем себя частью населения, поэтому это очень сложно,
– отметил председатель Федерации еврейских общин.
Стамблер: мы воюем уже 8 лет
Он призвал мир "сделать шаг в пользу Украины" перед лицом угрозы Владимира Путина. Стамблер вспомнил, как Украина объединилась в 2014 году.
"Это сделал Путин. После того как они захватили Крым и начали войну, люди очень и очень связались со своей страной. Это уже произошло, мы воюем 8 лет", – напомнил всем Стамблер.
Кто поддерживает Украину сейчас
- В Украину планируют отправить из США 45 рейсов с военной помощью.
- Литва готова предоставить Вооруженным силам Украины 24 тепловизоры.
- В то же время Великобритания и Украина ратифицировали соглашение, которое предусматривает деньги на переоснащение Военно-морских сил новым вооружением. Речь идет о 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.
- Чехия готовит Украине артиллерийские боеприпасы 152 калибра.
- Япония обещала тесно сотрудничать с союзниками, которые готовы защищать Украину.
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