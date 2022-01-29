У цьому запевнив голова Федерації єврейських громад України Мейр Стамблер. Він наголосив, що настав час усім людям підтримати Україну, адже війна невигідна для жодної зі сторін.

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Відповідаючи на запитання, чи готові євреї воювати за Україну, Стамблер запевнив, що їхня спільнота вже залучена до всього в Україні: уряду, бізнесу, армії. Він сказав, що євреї будуть єдині зі своїми співгромадянами та протистоятимуть Росії зі зброєю в руках.

Земля тут просякнута кров'ю, єврейською кров'ю. Ми відчуваємо себе частиною населення, тож це дуже складно,

– зазначив голова Федерації єврейських громад.

Стамблер: Ми воюємо вже 8 років

Він закликав світ "зробити крок на користь України" перед обличчям загрози Володимира Путіна. Стамблер пригадав, як Україна об'єдналась у 2014 році.

"Це зробив Путін. Після того, як вони захопили Крим і почали війну, люди дуже і дуже пов'язалися зі своєю країною. Це вже сталося, ми воюємо 8 років", – нагадав усім Стамблер.

До слова. Водночас ізраїльські чиновники обговорили можливу евакуацію українських євреїв у разі повномасштабного вторгнення Росії.

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