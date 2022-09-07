Украинец сотрудничал с большой российской платформой, предоставляющей незаконные услуги аренды чужих телефонных номеров для создания фейковых аккаунтов в соцсетях, мессенджерах, видеохостингах и электронных кошельках.

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Как мужчина работал на оккупантов

Через специальный телеграм-канал он договорился с российской стороной о сотрудничестве и получил подробные инструкции, как запустить работу ботофермы. Ему дали программное обеспечение, а техническое оборудование для работы ботофермы он приобрел сам.

Экспертиза установила, что подозреваемый использовал сим-банки, которые дают возможность "горячей" замены сим-карт и подмены международных идентификаторов мобильного оборудования, известных как IMEI, для утаивания своей деятельности и избежания блокирования оператором.

В настоящее время подтверждено использование 10,7 тысячи сим-карт одного из украинских мобильных операторов. Кроме искажения информационного пространства, мужчина задолжал перед оператором. В результате нарушения маршрутизации международного трафика с использованием этих сим-карт оператору нанесен материальный ущерб почти на 300 тысяч гривен.

Ботоферму разоблачили еще в 2021 году

Гражданину уже сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и сетей электросвязи, что привело к утечке и подделке информации, искажению процесса обработки информации, нарушению установленного порядка ее маршрутизации, что причинило значительный ущерб (часть 2 статьи 361 УКУ).

В СБУ уточнили, что киберспециалисты спецслужбы ликвидировали эту ботоферму еще в 2021 году. Однако подозрение ее организатору сообщили только сейчас – после того, как следователи собрали исчерпывающую доказательную базу.

К слову, недавно СБУ разоблачила жителя Умани, собиравшего документы для генштаба россии. Завербовали его еще в 2018 году – осужденный передавал секретные данные за деньги. В итоге мужчина получил 12 лет тюрьмы.

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