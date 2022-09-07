Українець співпрацював із великою російською платформою, яка надає незаконні послуги оренди чужих телефонних номерів для створення фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах, відеохостингах та електронних гаманцях.

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Як чоловік працював на окупантів

Через спеціальний телеграм-канал він домовився з російською стороною про співпрацю та отримав докладні інструкції, як запустити роботу ботоферми. Йому дали програмне забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми він придбав сам.

Експертиза встановила, що підозрюваний використовував сім-банки, які дають можливість "гарячої" заміни сім-карт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання, відомих як IMEI, для приховування своєї діяльності та уникнення блокування оператором.

Наразі підтверджено використання 10,7 тисячі сім-карт одного з українських мобільних операторів. Окрім спотворення інформаційного простору, чоловік заборгував перед оператором. В результаті порушення маршрутизації міжнародного трафіку з використанням цих сім-карт оператору завдано матеріальну шкоду на майже 300 тисяч гривень.

Ботоферму викрили ще у 2021 році

Громадянину вже повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, що заподіяло значну шкоду (частина 2 статті 361 ККУ).

У СБУ уточнили, що кіберфахівці спецслужби ліквідували цю ботоферму ще у 2021 році. Проте підозру її організатору повідомили лише зараз – після того, як слідчі зібрали вичерпну доказову базу.

До слова, нещодавно СБУ викрила жителя Умані, який збирав документи для генштабу росії. Завербували його ще у 2018 році – засуджений передавав секретні дані за гроші. У підсумку чоловік отримав 12 років в’язниці.

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