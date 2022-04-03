В Ивано-Франковской области спокойно: мэр и глава ОГА опровергли слухи о взрывах
3 апреля 2022 , 23:12Читати новину українською
Источник:Ивано-Франковская ОГА
Власти Ивано-Франковска прокомментировали информацию о взрывах на территории области. Соответствующие заявления сделали мэр Ивано-Франковска и глава местной ОГА.
Глава местной ОГА Светлана Онищук опровергла эту информацию.
Слухи о взрывах в Ивано-Франковской области
Она заявила, что по предварительным данным у региона все спокойно. Кроме того, глава Ивано-Франковской ОГА призвала горожан сохранять спокойствие и не терять бдительность.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прокомментировал слухи о взрывах в фейсбуке. Он заверил, что в городе спокойно, а также попросил не "писать глупости"
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