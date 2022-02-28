В Ивано-Франковской области — воздушная тревога

На Ивано-Франковщине объявили воздушную тревогу. Соответствующие сигналы начали звучать 28 февраля в 23:12.

Жители Ивано-Франковской области – сохраняйте спокойствие и немедленно прячьтесь в укрытиях.

Читайте также На Ивано-Франковщине запретили продавать алкоголь​

Пребывайте там до тех пор, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. Об этом всегда сообщают официальные ресурсы.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!