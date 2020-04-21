Аппараты ИВЛ: как работают, сколько стоят и достаточно ли их в Украине

Около 5% больных коронавирусом нуждаются в искусственной вентиляции легких. Страны по всему миру покупают и производят ИВЛ аппараты. Украина также начала закупки.

В Украине более 6 тысяч больных коронавирусом. По сравнению с некоторыми европейскими странами – это мало, но мы, во-первых, проводим меньше тестирований, а во-вторых, еще не достигли пика. В материале 24 канала рассказываем достаточно ли в Украине ИВЛ аппаратов, какое максимальное число больных может выдержать медицинская система и кто наживается на пандемии.

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Как работают аппараты ИВЛ?

ИВЛ аппараты работают по принципу вентиляции с положительным давлением. Аппараты закачивают воздух насыщенный кислородом в легкие. Аппараты имеют различные режимы. Все зависит от состояния больного. Для этого пациенту делают интубацию, то есть вставляют в трахею трубку через нос или рот. К этой трубке подключается ИВЛ аппарат.

В отдельных случаях врач делает небольшой надрез на нижней части шеи, чтобы раскрыть трахею и вставляет трубку. Такие пациенты не могут говорить, принимать еду или пить. Их кормят искусственно через трубку.

Для чего ИВЛ и кого подключают к аппарату?ИВЛ аппарат – это медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких. Его применяют, если пациент не может или ему трудно дышать самостоятельно. Проблемы с дыханием часто возникают у людей с двусторонней пневмонией. От возможности присоединиться к аппарату ИВЛ иногда зависят шансы на жизнь пациента. Согласно исследованию ВОЗ в подключении к ИВЛ нуждаются 5% инфицированных COVID-19. В Италии, когда потребность в ИВЛ была выше, чем их наличие, медики решали кого спасать.



Смертность среди пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в ИВЛ аппарате – 50-60%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Рахульдеба Саркара, британского врача-консультанта по респираторной медицине.

Сколько стоят ИВЛ аппараты?

Сейчас в Украине в разных городах и заведениях здравоохранения покупают аппараты искусственной вентиляции легких.

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Один ИВЛ аппарат стоит десятки тысяч долларов. К примеру, Италия заказала аппараты по 17 тысяч евро, сообщает издание Financial Times. В Украине вместо этого на ИВЛ аппаратах наживаются недобросовестные компании.

По состоянию на 12 апреля украинские области закупили 636 аппаратов. Больше всех Днепропетровская – 104 аппарата, а меньше всех Ивано-Франковская – всего 4 аппарата. Общая сумма – более полумиллиарда гривен. Закупки осуществили через систему государственных тендеров Prozorro, поэтому цены разнятся.

Украина закупила аппараты значительно дороже, чем это сделала Италия. Дешевле всего обошлись аппараты Ивано-Франковской, Черкасской, Черниговской и Луганской областям – меньше 500 тысяч гривен за один. В то же время Полтавской и Донецкой областям аппараты обошлись около миллиона гривен за один. А Кировоградщина заплатила в среднем 2,45 миллиона за аппарат. Эта область закупила 10 штук.

"Схемы: коррупция в деталях" обнаружили, что много компаний, у которых государство закупило ИВЛ аппараты, фигурируют в уголовных делах о завышении цен.

Сколько аппаратов ИВЛ в Украине?

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в конце марта заявлял, что в инфекционных отделениях, стационарах и больницах, которые первыми принимают больных COVID-19, сейчас есть 350 аппаратов ИВЛ, но при обострении проблемы украинцев смогут принять в других медицинских учреждениях, где есть инфекционные отделения. Там есть около 3,5 тысячи аппаратов, по словам Ляшко.

В то же время глава Минздрава 15 апреля отчитался о 2 тысячах ИВЛ аппаратов в Украине. Сейчас задействованы 175.

В Украине сейчас 2 тысячи аппаратов ИВЛ в 242 больницах первой волны и закупаются дополнительные. Есть договоренность с Европейским инвестиционным банком относительно использования кредитных средств для закупки 838 аппаратов ИВЛ. Планируется украинское производство аппаратов ИВЛ,

– заявил Максим Степанов, глава Минздрава.

Однако факт наличия 2 тысяч ИВЛ аппаратов не означает, что все они могут быть задействованы. Часть аппаратов ИВЛ, о которых больницы сообщают в отчетах, могут быть нерабочими. К примеру Киевская клиническая городская больница №17 отчиталась о 24 ИВЛ аппаратах. Волонтеры обнаружили, что 8 из них не работают, еще 10 не соответствуют требованиям для лечения симптомов COVID-19, а еще 4 работают на ургентную медицину и не могут быть привлечены к лечению пациентов с коронавирусом. Следовательно, из 24 аппаратов для пациентов с COVID-19 остается только 2 аппарата. Об этом в эфире программы "После всего" отметил Бахматов, советник мэра Киева.

Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, надо понимать, работает ли он. Или он просто там есть. Отдельно следует убедиться будет ли он работать при, например, случайном выключении света. Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки,

– заявил Бахматов.

Также каждая больница с аппаратами ИВЛ должна иметь альтернативные источники электроэнергии. Чтобы в случае отключения аппараты продолжали работать.

Достаточно ли в Украине ИВЛ аппаратов?

Мы решили сравнить с 5 странами, в которых сейчас самая большая проблема с распространением COVID-19. Это США, Испания, Италия, Франция и Германия.

Большинство стран, которые борются с пандемией, испытывают недостаток ИВЛ аппаратов. По данным Financial Times, США нуждается в около полумиллионе ИВЛ аппаратов. По последним данным, страна имела 160 тысяч. Там рассматривают возможность вернуть к работе старые аппараты, которые уже списали, но они еще в рабочем состоянии. В Италии сначала было 5 тысяч аппаратов, но решили докупить еще такое же количество. Германия, кроме имеющихся 25 тысяч планирует закупить еще 10 тысяч в течение года.

По сравнению со всеми этими странами, Украина значительно хуже обеспечена ИВЛ аппаратами. Хватит ли этих 2 тысяч для Украины?

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По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина сейчас идет по сценарию, что переболеет 2% населения, то есть 800 тысяч украинцев. И это оптимистичный сценарий. По плохому сценарию, это может быть больше 10% и тогда будет коллапс медицинской системы.

Рассмотрим сценарий с 2%. Это 800 тысяч человек. По исследованиям ВОЗ, 5% инфицированных нуждаются искусственной вентиляции легких. Это 40 тысяч. Понятно, что они попадут в больницу в разное время, ведь распространение COVID-19 продлится до тех пор, пока не запустят в массовое использование вакцину. А это как минимум год. По разным исследованиям люди, которые болеют тяжелой формой COVID-19, находятся на искусственной вентиляции легких в среднем 13 дней до выздоровления или смерти.

Заметим, что исследование ВОЗ основывается на течении заболеваемости в Китае. Поскольку Китай предоставлял миру ложную информацию, то на самом деле количество людей в тяжелом состоянии может быть больше, чем 5%.

Если бы равномерно разделить 40 тысяч людей, нуждающихся в вентиляции на 365 дней с учетом, что один человек нуждается в аппарате ИВЛ в течение 13 дней, то Украине понадобилось бы 1 424 аппарата. То есть теоретически Украина может себе позволить оптимистичный сценарий. Но не стоит забывать, что заболевание имеет свои пики и будут моменты, когда одновременно эти аппараты будут требовать гораздо больше пациентов. Более того, аппараты ИВЛ нужны и для людей с другими заболеваниями.



Течение заболевания / Инфографика 24 канала

Сколько больных может себе позволить украинская медицина?Так, с наличием 2,000 аппаратов, Украина обеспечит не больше 40 тысяч украинцев одновременно (при условии, что 5% нуждаются). Да и это оптимистическое число. ИВЛ аппараты есть в разных областях, поэтому корректнее было бы подсчитать сколько сможет выдержать больных каждый город, а не целая страна. Ведь болезнь распространяется неравномерно. В то время как в Черновицкой области почти тысяча инфицированных, в Черниговской только 13. Понятно, что при таком развитии событий медицинская система Буковины сдаст позиции быстрее.

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