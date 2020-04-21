Апарати ШВЛ: як працюють, скільки коштують та чи достатньо їх в Україні

Близько 5% хворих на коронавірус потребують штучної вентиляції легень. Країни по всьому світу купують та виробляють ШВЛ апарати. Україна також розпочала закупівлі.

В Україні понад 6 тисяч хворих на коронавірус. У порівнянні з деякими європейськими країнами – це мало, але ми, по-перше, проводимо менше тестування, а по-друге, ще не досягли піку. В матеріалі 24 каналу розповідаємо чи достатньо в Україні ШВЛ апаратів, яке максимальне число хворих може витримати медична система та хто наживається на пандемії.

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Як працюють апарати ШВЛ?

ШВЛ апарати працюють за принципом вентиляції з позитивним тиском. Апарати закачують повітря насичене киснем у легені. Апарати мають різні режими. Все залежить від стану хворого. Для цього пацієнту роблять інтубацію, тобто вставляють в трахею трубку через ніс або рот. До цієї трубки підключається ШВЛ апарат.

В окремих випадках лікар робить невеликий надріз на нижній частині шиї, щоб розкрити трахею і вставляє трубку. Такі пацієнти не можуть говорити, їсти чи пити. Їх годують штучно через трубку.

Для чого ШВЛ і кого підключають до апарату?ШВЛ апарат – це медичне обладнання для штучної вентиляції легенів. Його застосовують, якщо пацієнт не може або йому важко дихати самостійно. Проблеми з диханням часто виникають у людей з двосторонньою пневмонією. Від можливості приєднатися до апарату ШВЛ іноді залежать шанси на життя пацієнта. За дослідженням ВООЗ підключення до ШВЛ потребують 5% інфікованих на COVID-19. В Італії, коли потреба в ШВЛ була вищою, ніж їх наявність, медики вирішували кого рятувати.



Смертність серед пацієнтів з коронавірусом, які потребують ШВЛ апарат – 50-60%. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Рахульдеба Саркара, британського лікаря-консультанта з респіраторної медицини.

Скільки коштують ШВЛ апарати?

Зараз в Україні в різних містах та закладах охорони здоров’я купують апарати штучної вентиляції легень.

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Один ШВЛ апарат коштує десятки тисяч доларів. До прикладу, Італія замовила апарати по 17 тисяч євро, повідомляє видання Financial Times. В Україні натомість на ШВЛ апаратах наживаються недобросовісні компанії.

Станом на 12 квітня українські області закупили 636 апаратів. Найбільше Дніпропетровська – 104 апарати, а найменше Івано-Франківська – всього 4 апарати. Загальна сума – понад пів мільярда гривень. Закупівлі здійснили через систему державних тендерів Prozorro, тому ціни різняться.

Україна закупила апарати значно дорожче, ніж це зробила Італія. Найдешевше обійшлися апарати Івано-Франківській, Черкаській, Чернігівській та Луганській областям – менше 500 тисяч гривень за один. Натомість Полтавській та Донецькій областям апарати обійшлися близько мільйона гривень за один. А Кіровоградщина заплатила в середньому 2,45 мільйона за апарат. Ця область закупила 10 штук.

"Схеми: корупція в деталях" виявили, що багато компаній, в яких держава закупила ШВЛ апарати, фігурують в кримінальних справах про завищення цін.

Скільки апаратів ШВЛ в Україні?

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наприкінці березня заявляв, що в інфекційних відділення, стаціонарах та лікарнях, які першими приймають хворих на COVID-19, наразі є 350 апаратів ШВЛ, але при загостренні проблеми українців зможуть прийняти в інших закладах охорони здоров'я, де є інфекційні відділення. Там є близько 3,5 тисяч апаратів, за словами Ляшка.

Натомість очільник МОЗ 15 квітня відзвітував про 2 тисячі ШВЛ апаратів в Україні. Наразі задіяні 175.

В Україні зараз є 2 тисячі апаратів ШВЛ у 242 лікарнях першої хвилі та закуповуються додаткові. Є домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів для закупівлі 838 апаратів ШВЛ. Планується українське виробництво апаратів ШВЛ,

– заявив Максим Степанов, очільник МОЗ.

Проте факт наявності 2 тисяч ШВЛ апаратів не означає, що всі вони можуть бути задіяні. Частина апаратів ШВЛ, про які лікарні повідомляють у звітах, можуть бути неробочими. До прикладу Київська клінічна міська лікарня №17 відзвітувала про 24 ШВЛ апарати. Волонтери виявили, що 8 з них не працюють, ще 10 не відповідають вимогам для лікування симптомів COVID-19, а ще 4 працюють на ургентну медицину та не можуть бути залучені до лікування пацієнтів з коронавірусом. Відтак, з 24 апаратів для пацієнтів з COVID-19 залишається лише 2 апарати. Про це в ефірі програми "Після всього" зазначив Бахматов, радник мера Києва

Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, треба розуміти, чи він працює. Чи він просто там є. Окремо слід переконатись чи буде він працювати під час, наприклад, випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті, де він мусить стояти, працюють розетки,

– заявив Бахматов.

Також кожна лікарня з апаратами ШВЛ має мати альтернативні джерела електроенергії. Аби в разі вимкнення, апарати продовжували працювати.

Чи достатньо в Україні ШВЛ апаратів?

Ми вирішили порівняти із 5 країнами, в яких зараз найбільша проблема із поширенням COVID-19. Це США, Іспанія, Італія, Франція та Німеччина.

Більшість країн, які борються з пандемією, відчувають нестачу ШВЛ апаратів. За даними Financial Times, США потребує близько пів мільйона ШВЛ апаратів. За останнім даними, країна мала 160 тисяч. Там розглядають можливість повернути до роботи старі апарати, які вже списали, але вони ще в робочому стані. В Італії спочатку було 5 тисяч апаратів, але вирішили докупити ще таку кількість. Німеччина, окрім наявних 25 тисяч планує закупити ще 10 тисяч протягом року.

У порівнянні з усіма цими країнами, Україна значно гірше забезпечена ШВЛ апаратами. Чи вистачить цих 2 тисяч для України?

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За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україна зараз йде за сценарієм, що перехворіє 2% населення, тобто 800 тисяч українців. І це оптимістичний сценарій.За поганим сценарієм, це може бути більше 10% і тоді буде колапс медичної системи.

Розглянемо сценарій із 2%. Це 800 тисяч людей. За дослідженнями ВООЗ, 5% інфікованих потребують штучної вентиляції легень. Це 40 тисяч. Зрозуміло, що вони потраплять у лікарню у різний час, адже поширення COVID-19 триватиме доти, доки не запустять у масове використання вакцини. А це як мінімум рік. За різними дослідженнями люди, що хворіють на тяжку форму COVID-19, перебувають на штучній вентиляції легень в середньому 13 днів до одужання чи смерті.

Зауважимо, що дослідження ВООЗ ґрунтується на перебігу захворюваності в Китаї. Оскільки Китай надавав світу неправдиву інформацію, то насправді кількість людей у тяжкому стані може бути більша, ніж 5%.

Якби рівномірно розділити 40 тисяч людей, що потребують вентиляції на 365 днів з врахування, що одна людина потребує апарат ШВЛ протягом 13 днів, то Україні знадобилося б 1 424 апарати. Тобто теоретично Україна може собі дозволити оптимістичний сценарій. Але не варто забувати, що захворювання має свої піки і будуть моменти, коли одночасно ці апарати потребуватимуть значно більше пацієнтів. Більше того, апарати ШВЛ потрібні і для людей з іншими захворюваннями.



Перебіг захворювання / Інфографіка 24 каналу

Скільки хворих може собі дозволити українська медицина?Так, із наявністю 2,000 апаратів, Україна забезпечить не більше 40 тисяч українців одночасно (за умови, що 5% потребують). Та і це оптимістичне число. ШВЛ апарати є в різних областях, тому коректніше було б підрахувати скільки зможе витримати хворих кожне місто, а не ціла країна. Адже хвороба розповсюджується нерівномірно. В той час як в Чернівецькій області майже тисяча інфікованих, в Чернігівській лише 13. Зрозуміло, що за такого розвитку подій медична система Буковини здасть швидше.

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