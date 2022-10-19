Из 100 осталось 8: украинские военные разбили роту мобилизованных россиян за два дня

С момента объявления Путиным "частичной" мобилизации в России успели погибнуть уже несколько тысяч "чмобиков". Большинство из них умерли из-за отсутствия подготовки и отношения командования к ним как к "пушечному мясу".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, первые частично мобилизованные "задвухсотились" в Херсонской области уже 23 сентября – через два дня после начала принудительного набора в армию. После этого с каждым днем количество погибших "чмобиков" росло по экспоненте.

Смотрите также : Считаются ненадежными: на Херсонщине мобилизованным оккупантам дают самые опасные задачи

Чем больше российское командование перебрасывало мобилизованных на наиболее горячие участки фронта, тем больше "свежих" московитов отправлялось на концерт Кобзона.

Отправили на войну без патронов, а после прилетов – о "чмобиках" забыли

Впрочем, несмотря на понятную тенденцию, захватнические руководители никак не пытались исправить ситуацию. Путин и его окружение приняли твердое решение – воевать до последнего россиянина пока представители русского общества молча идут к военкоматам.

Поэтому отношение к мобилизованным как к людям второго сорта со стороны командиров и самого государства только укрепилось. Особенно когда офицеры поняли, что средняя жизнь "чмобика" на войне - всего лишь несколько дней.

После смерти ордынец становится проблемой не непосредственного командования, а руководства воинских частей и военкомов. Однако через 8 месяцев полномасштабной войны тыловые полковники уже научились посылать родственников погибших куда подальше.

Непосредственно же на фронте офицеры нижнего звена иметь дело с мобилизованными не хотят. Уделять какое-либо внимание для их обучения или улучшения условий существования на передовой никто не считает целесообразным – все равно со дня на день погибнут.

Уделять какое-либо внимание для их обучения или улучшения условий существования на передовой никто не считает целесообразным – все равно со дня на день погибнут. Сами "чмобики", судя по всему, в большинстве своем не понимают, что могут хотя бы попытаться защитить свою жизнь. Варианты сдачи в плен рассматривают далеко не все, а бросить оружие и убежать боятся, потому что расстреляют свои же. Поэтому россияне, которых по указанию Путина выдернули из диванов и отправили на убой, делают то, что умеют лучше – молча все терпят.

Ярким примером этого может служить ситуация, которая произошла в Херсонской области. Для усиления обороны правобережья на один из участков командование забросило роту из 100 мобилизованных. Все они получили вызовы в военкоматы на 23 сентября, а уже 25 – оказались в Украине. На следующий день по прибытии в Крым их перевезли непосредственно на передовую, где сказали "держать каждый метр земли". Но при этом оставили 50 сухпайков, маленький запас воды и по 3 магазина с патронами на каждого. "Чмобикам" пообещали, что все необходимое привезут в ближайшее время, но этого, конечно, не произошло.

Уже в первые часы после приезда на фронт подразделение понесло потери: пятерых мужчин убило снарядом, а еще троих – ранило. Связи с командованием у них не было, поэтому эвакуировать травмированных никто не приехал. Они умирали несколько дней.

27 сентября из 100 "чмобиков" осталось вживых только 40, а 28 сентября — количество оккупантов сократилось до 8. Они сбежали в ближайшие лесополосы и долго прятались в "серой зоне" – без воды, еды и связи.

Поддержка не пришла, подкрепления не отправили

Кое-где захватчики совершали вылазки на место своей дислокации, ведь ожидали, что кто-то приедет их спасать. Или хотя бы привезет продукты. Однако о них "забыли". Российские командиры не могли не знать о том, что произошло с ротой, ведь над выжившими постоянно летал их беспилотник. Тем не менее, на помощь захватчикам никого не отправили. Скорее всего, офицеры просто посчитали, что ради нескольких мобилизованных нет смысла тратить драгоценное топливо.

Поэтому почти через 10 суток блужданий и ожидания спасения "чмобики" решили идти в сторону позиций Вооруженных сил Украины, чтобы сдаться в плен. Теперь их будут кормить трижды в день, содержать в человеческих условиях и отправят домой, как только Россия согласится обменять "чмобиков" на пленных украинцев.