Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. По ее словам, обращений в ВСП относительно привлечения судей к ответственности было 120 за 2,5 года работы ВАКС.

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Судей ВАКС привлекли к ответственности

"Из всех обращений в 2 случаях привлекли судей к дисциплинарной ответственности", – отметила Танасевич.

Оба представителя судебной власти сейчас оспаривают решение Высшего совета правосудия. Они направили свои жалобы в Верховный Суд Украины.

Справка. ВАКС – это Высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, который создали в апреле 2019 года. Главная миссия суда заключается в правосудии относительно коррупционных преступлений.

"Обоснованно ВСП их привлек к ответственности или нет – решать не мне, а Верховному Суду в пределах его полномочий", – добавила Танасевич.

Полное интервью с Еленой Танасевич: смотрите видео

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