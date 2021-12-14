Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич. За її словами, звернень у ВРП щодо притягнення суддів до відповідальності було 120 за 2,5 роки роботи ВАКС.

До теми П'яні за кермом та з шаленими статками: перелік суддів, які понесли покарання за свої вчинки

Суддів ВАКС притягнули до відповідальності

"Із усіх звернень у 2 випадках притягнули суддів до дисциплінарної відповідальності", – зазначила Танасевич.

Обоє представників судової влади зараз оскаржують рішення Вищої ради правосуддя. Вони скерували свої скарги до Верховного Суду України.

Довідка. ВАКС – це вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України, який створили у квітні 2019 року. Головна місія суду полягає у правосудді щодо корупційних злочинів.

"Обґрунтовано ВРП їх притягнула до відповідальності чи ні - вирішувати не мені, а Верховному Суду в межах його повноважень", – додала Танасевич.

Повне інтерв'ю з Оленою Танасевич: дивіться відео

Гучні справи ВАКС: останні новини