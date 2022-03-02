Из 16 стран мира в Украину едут воины-добровольцы
Источник:фейсбук МВД
Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы. Они готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Их общее количество уже перевалило за тысячу человек. И заявки продолжают поступать,
– подчеркнул министр.
В Украине был создан Интернациональный легион терробороны, в который могут вступить граждане других государств. Их снабдят оружием и всем необходимым. Министерство юстиции обнародовало алгоритм действий по вступлению в легион.
Отметим, что Украина ведет активную борьбу на дипломатическом фронте – уже удалось мобилизовать в антивоенную коалицию 86 государств на 15 международных организаций.