Из 9 запланированных коридоров сегодня сработали 8, – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных границ 17 марта. За один день удалось эвакуировать более 3 тысяч человек.

Из Мариуполя выехало около 800 частных автомобилей

Верещук отметила, что 17 марта из 9 запланированных коридоров сработали только 8, сообщает 24 канал. Из Мариуполя выехало около 800 частных автомобилей. Люди также покидают город пешком.

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Верещук сообщила, что в Запорожье эвакуировалось более 2 тысяч человек. "Но поток не прекращается", – констатировала министр.

Временные пункты в Бердянске

Верещук рассказала, что для выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске.

Такие же пункты 18 марта начнут действовать в городе Мангуш. Людей, которые будут идти пешком из Мангуша, будут довозить в Бердянск.

Министр сообщила, что колонна автобусов с бензовозом, которая была отправлена ​​из Запорожья в Бердянск – была остановлена ​​на российском блокпосте в поселке Васильевка.

Колонна продолжит движение только утром 18 марта. Кроме того, в Мариуполь из Запорожья отправят еще 10 автобусов, которые будут забирать людей в Бердянск.

Эвакуация из Бородянки и села Шевченково

Министр заявила, что из Бородянки в Житомир выехало 20 автобусов с местными жителями. "Это около 160 человек", – сказала Верещук.

Сообщается, что из села Шевченково и соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных автомобилей – это около 1500 человек.

Также было доставлено 36 тонн гумпомощи в Гостомель, Бучу и села Семиполки, Марковцы и Опанасив.

Всего было эвакуировано 3810 человек. Доставлено продовольствия и медикаментов около 40 тонн,

– резюмировала Верещук.

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