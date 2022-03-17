З Маріуполя виїхало майже 800 приватних автомобілів

Верещук зазначила, що 17 березня із 9 запланованих коридорів спрацювало тільки 8, повідомляє 24 канал. З Маріуполя виїхало майже 800 приватних автомобілів. Люди також покидають місто пішки.

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Верещук повідомила, що до Запоріжжя евакуювалося понад 2 тисяч людей. "Але потік не припиняється", – констатувала міністерка.

Тимчасові пункти в Бердянську

Верещук розповіла, що для тих, хто виїхав з Маріуполя, організовані тимчасові пункти допомоги в Бердянську.

Ідентичні пункти 18-го березня почнуть діяти в місті Мангуш. Людей, які йтимуть з Мангуша пішки, будуть довозити до Бердянська.

Міністерка повідомила, що колона автобусів з бензовозом, яка була відправлена із Запоріжжя до Бердянська – була зупинена на російському блокпості у селищі Василівка.

Колона продовжить рух тільки вранці 18-го березня. Окрім того, в Маріуполь із Запоріжжя відправлять ще 10 автобусів, які забиратимуть людей до Бердянська.

Евакуація з Бородянки та села Шевченкове

Міністерка заявила, що з Бородянки до Житомира виїхало 20 автобусів з місцевими мешканцями. "Це близько 160 людей", – сказала Верещук.

Повідомляється, що із села Шевченкове та сусідніх сіл у Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних авто – це близько 1500 людей.

Також було доставлено 36 тонн гумдопомоги в Гостомель, Бучу та села Семиполки, Марківці та Опанасів.

Всього було евакуйовано 3 810 людей. Доставлено продовольства та медикаментів близько 40 тонн,

– резюмувала Верещук.

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