Из Ахтырки выехало более половины населения: мэр просит пока не возвращаться

8 апреля стало известно, что Ахтырку в Сумской области полностью освободили от российской оккупации наши ВСУ. Мэр города заявил, что половина населения успела уехать в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

Несмотря на то, что Ахтырка освобождена, Павел Кузьменко уверен, что эвакуированным жителям Ахтырки еще не время возвращаться в город.

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Сейчас Ахтырка приходит в себя от оккупации. Разрушены многие жилые дома и коммуникации. Сейчас в городе проживает около 20 тысяч человек.

В первые дни мы увезли десятки тысяч человек, ориентировочно 50% населения города уехало. В общей сложности количество населения у нас составляет 48 тысяч, то осталось тысяч 20,

– рассказал Кузьменко.

Мэр беспокоится, что война еще не закончилась

Глава Ахтырки считает, что выехавшим еще не стоит возвращаться. Поскольку война продолжается и люди не смогут снова так мобилизоваться и эвакуироваться, как в начале полномасштабного вторжения.

Война не закончилась и ехать домой, если есть возможность оставаться в более безопасных районах, нет смысла. Мы не знаем, что будет дальше, но точно знаем, что такого ресурса, как в начале, когда мы все мобилизовались и помогли друг другу уехать, не будет,

– сказал городской голова.

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