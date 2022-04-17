Попри те, що Охтирка звільнена, Павло Кузьменко впевнений, що евакуйованим мешканцям Охтирки ще не час повертатися до міста.

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Наразі Охтирка оговтується від окупації. Зруйновано багато житлових будинків та комунікацій. Зараз у місті проживає близько 20 тисяч людей.

У перші дні ми вивезли десятки тисяч людей, орієнтовно 50% населення міста виїхали. Загалом кількість населення у нас становить 48 тисяч, то залишилося тисяч 20,

– розповів Кузьменко.

Мер непокоїться, що війна ще не закінчилася

Глава Охтирки вважає, що людям, які виїхали, ще не варто повертатися. Оскільки війна досі триває й люди не зможуть знову так мобілізуватися й евакуюватися, як на початку повномасштабного вторгнення.

Війна не закінчилася, і їхати додому, якщо є можливість залишатися у більш безпечних районах, немає сенсу. Ми не знаємо, що буде далі, але точно знаємо, що такого ресурсу, як на початку, коли ми всі мобілізувалися і допомогли один одному виїхати, не буде,

– сказав міський голова.

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