Про акти мародерсва свідчать записи із камер відеоспостереження, які працювали, поки місто Тростянець, що на Сумщині, перебувало під тимчасовою окупацією. Сьогодні відео поширив голова Тростянецької міської ради Юрій Бова.

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Що видно на відео

Мешканці входили в магазин цілими сім'ями, виносячи із собою по декілька пакетів із вкраденим майном. Дехто із них навіть намагався обікрасти касовий апарат, щоправда, розтрощили його саме російські загарбники.

Серед мародерів помітили й чоловіка з тероборони.

Дивіться відео із камер відеоспостереження:

Реакція в соцмережах:

Відео спровокувало активне обговорення серед населення. За менш як годину допис зібрав майже 200 коментарів. Практично усі діляться ймовірними способами покарання мародерів. Дехто просто критикує дії земляків.

Боже, як соромно! Невже в нас є такі черстві та погані люди?

Таких так званих тростянчан, оштрафувати, щоб відновити бізнес людям.

Притягнути до відповідальності публічно! Всі повинні знати своїх героїв.

Урода з тероборони зразу розстріляти, а інших – на розмінування.

Судити за законами воєнного стану.

Заберіть їх в Росію, хай не ганьблять українців. Як кажуть: яке прийшло, таке й знайшло.

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