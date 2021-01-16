Из аэропорта Франкфурта эвакуировали людей: все из-за подозрительного багажа
В аэропорту немецкого города Франкфурт вечером 16 января правоохранители проводили спецоперацию. Полицейские проверяли информацию о подозрительном багаже.
Что происходило в аэропорту Франкфурта
Правоохранители перекрыли один из терминалов и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования. Об этом сообщает FNP.
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Свидетели якобы видели, как мужчина и женщина оставили чемоданы на паспортном контроле и выкрикнули "Аллах Акбар".
Сотрудники Службы безопасности немедленно начали розыск и эвакуировали пассажиров. В результате спецоперации в аэропорту задержали 2 человек, третье лицо еще разыскивают.
Что было в чемодане
После того, как правоохранители осмотрели чемодан, оказалось, что он безопасен. В нем не было ни взрывчатки, ни оружия.
В аэропорту добавили, что из-за спецоперации некоторые рейсы могут перенести.
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