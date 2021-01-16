В аэропорту немецкого города Франкфурт вечером 16 января правоохранители проводили спецоперацию. Полицейские проверяли информацию о подозрительном багаже.

Что происходило в аэропорту Франкфурта

Правоохранители перекрыли один из терминалов и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования. Об этом сообщает FNP.

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Свидетели якобы видели, как мужчина и женщина оставили чемоданы на паспортном контроле и выкрикнули "Аллах Акбар".

Сотрудники Службы безопасности немедленно начали розыск и эвакуировали пассажиров. В результате спецоперации в аэропорту задержали 2 человек, третье лицо еще разыскивают.

Что было в чемодане

После того, как правоохранители осмотрели чемодан, оказалось, что он безопасен. В нем не было ни взрывчатки, ни оружия.

В аэропорту добавили, что из-за спецоперации некоторые рейсы могут перенести.

Обратите внимание! 30 декабря в аэропорту Адена в Йемене произошел мощный взрыв, после которого были слышны выстрелы. Взрыв прогремел в тот момент, когда прибыл самолет с новыми министрами. По данным СМИ, в результате инцидента погибли 26 человек, чиновники не пострадали.