З аеропорту Франкфурта евакуювали людей: все через підозрілий багаж
В аеропорту німецького міста Франкфурт ввечері 16 січня правоохоронці проводили спецоперацію. Поліцейські перевіряли інформацію про підозрілий багаж.
Що відбувалося в аеропорту Франкфурта
Правоохоронці перекрили один із терміналів і залізничний вокзал з переходом до поїздів далекого спрямування. Про це повідомляє FNP.
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Свідки нібито бачили, як чоловік і жінка залишили валізи на паспортному контролі і вигукнули "Аллах Акбар".
Співробітники служби безпеки негайно почали розшук і евакуювали пасажирів. У результаті спецоперації в аеропорту затримали 2 людей, третю особу ще розшукують.
Що було у валізі
Після того, як правоохоронці оглянули валізу, виявилося, що вона безпечна. У ній не було ані вибухівки, ані зброї.
В аеропорту додали, що через спецоперацію деякі рейси можуть перенести.
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