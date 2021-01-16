В аеропорту німецького міста Франкфурт ввечері 16 січня правоохоронці проводили спецоперацію. Поліцейські перевіряли інформацію про підозрілий багаж.

Що відбувалося в аеропорту Франкфурта

Правоохоронці перекрили один із терміналів і залізничний вокзал з переходом до поїздів далекого спрямування. Про це повідомляє FNP.

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Свідки нібито бачили, як чоловік і жінка залишили валізи на паспортному контролі і вигукнули "Аллах Акбар".

Співробітники служби безпеки негайно почали розшук і евакуювали пасажирів. У результаті спецоперації в аеропорту затримали 2 людей, третю особу ще розшукують.

Що було у валізі

Після того, як правоохоронці оглянули валізу, виявилося, що вона безпечна. У ній не було ані вибухівки, ані зброї.

В аеропорту додали, що через спецоперацію деякі рейси можуть перенести.

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