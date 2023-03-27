Россия уничтожает Авдеевку: местные власти приняли непростое решение

Авдеевка ежедневно подвергается российским обстрелам и ракетным ударам. Поэтому для безопасности гражданских, которые до сих пор остаются в городе, и военнослужащих, местные власти приняли непростые решения.

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что из города будут эвакуированы коммунальщики, которые до сих пор делали все для поддержания жизни в городе. Соответственно, в городе не будет мобильной связи и возможности заряжать телефоны.

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В Авдеевке не будет мобильной связи

Виталий Барабаш объяснил, что решение об эвакуации коммунальщиков пришлось принять после того, как во время одного из обстрелов был прилет неподалеку от них. Эвакуация будет продолжаться поэтапно.

Глава МВА рассказал, что в результате обстрелов ежедневно разрушены многоэтажки и ситуация в городе ухудшается. За последние несколько недель не было ни дня без прилетов.

После выезда коммунальщиков в городе исчезнет мобильная связь, не будет возможности заряжать телефоны. Поэтому глава МВА призывает местных также уезжать из города.

Не будет кому обслуживать генераторы и некому будет обслуживать мобильную вышку. Поэтому нужно ехать, особенно с детьми. Не хочу называть фамилии этих людей, которые хоронят детей и сменяют локации,

– рассказал Барабаш.

Глава МВА подчеркнул, что даже подвалы не спасают от вражеских обстрелов, ведь после попаданий людей может засыпать завалами.

Авдеевка может стать второй Марьинкой и, к сожалению, от нее ничего не останется,

– подчеркнул Барабаш.

Барабаш о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

Как эвакуироваться: куда обращаться гражданским

Еще не выехавшем из города жителям Авдеевки рекомендуют обращаться за следующими номерами телефонов для организации выезда из города и поселения в безопасном месте: