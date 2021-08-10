Мигранты пытались пересечь границу как в одиночку, так и группами. Наибольшую группу – 85 человек – задержали на границе в субботу, 7 августа.

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Мигрантов массово задерживают в Польше на границе с Беларусью

Польские пограничники задерживают на границе с Беларусью все больше и больше мигрантов. Причем речь идет не столько о попытке незаконно пересечь границу в одиночку, как о массовых "прорывах".

В частности, с 6 по 9 августа в Польшу попытались проникнуть 349 нелегалов. При этом в субботу, 7 августа, поймать удалось очередную рекордную группу – 85 человек (около Кузницы). Их пока поместили в специальные центры для иностранцев.

Заметим, всего в 2021 году мигрантов через белорусскую границу лишь в пункте Кузница поймали более 800.



Мигранты с Востока пытаются попасть в ЕС с через Беларусь / Фото польских пограничников

Буквально на днях, 5 августа, польские пограничники сообщали о группе из 60 человек, задержанных на границе, и также называли ее рекордной. Как видим, количество рекордов стремительно растет.

Коротко о ситуации с мигрантами, которых пропускает Беларусь

Литва , к которой мигранты стремились попасть в первую очередь, уже даже строит на границе заграждения из колючей проволоки. Нелегалы едут в основном из Афганистана и Ирака, как предполагают польские силовики, а для проникновения на территорию Европейского Союза используют Беларусь.

Дело в том, что там за движениями мигрантов сейчас совсем не следят, и, очевидно, вполне осознанно. Таким образом режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко пытается отомстить за санкции, которые вводят в Европе против белорусского режима за избирательные фальсификации и нарушения прав человека.

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии тем временем сделали совместное заявление, в котором призывают ввести новые санкции против Беларуси – как раз за организацию нелегальной миграции в ЕС.