Из Беларуси запускают ракеты и убивают наших детей – вот ваш референдум, – Зеленский
Украина противостоит давлению российских оккупантов не только со стороны границы с Россией, но и с территории Беларуси. Именно из Беларуси российские войска запускают ракеты по украинским городам.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к белорусам, сообщает 24 канал.
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Зеленский подчеркнул, что в идущей сейчас войне белорусы, к сожалению, с нами не на одной стороне.
С вашей территории войска России запускают ракеты в Украину. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы,
– сказал украинский лидер.
Он призвал белорусов решать, кто они и кем им быть.
"Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня", – подчеркнул Зеленский.
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