Технический перелет самолета из аэропорта – это не тестовые полеты. Это 24 Каналу объяснил эксперт по авиации Богдан Долинце.

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"Прежде всего говорить о каком-то тестировании, к сожалению, не приходится, потому что технический перелет фактически является очередной эвакуацией борта из "Борисполя". Таких уже было несколько раньше", – сказал он.

В чем сложность эвакуации самолета

Богдан Долинце отметил, что в 2022 году проводилась эвакуация двух военно-транспортных самолетов Турции из аэропорта "Борисполь". В этом году по аналогичной процедуре самолеты покидали и другие аэропорты.

Естественно, такая эвакуация борта – это сложная технологическая операция. Самая большая опасность именно в такой эвакуации не столько российские ракеты. Ведь если мы говорим о ракетах, наносящих удары по наземным целям, то, как правило, они не могут уничтожить самолет в воздухе,

– подчеркнул он.

Средства, которые могут уничтожать самолет в воздухе, у России есть в ограниченном количестве. Это в основном ракеты типа "воздух – воздух", которые можно запускать с самолета. С другой стороны, дальность таких ракет, как правило, составляет 200 или более километров.

"То есть мы понимаем, что в таких условиях наибольшая сложность во время эвакуации борта, чтобы не было наземной атаки. Ведь это может вызвать сложности работы системы ПВО, чтобы они не спутали или не перевелись с вражеской ракеты на гражданский самолет", – пояснил эксперт авиации.

С другой стороны, это говорит о том, что инфраструктура для выполнения гражданских полетов в Украине в той или иной степени есть. Если аэродромы могут отправлять борта, то они способны и принимать. Есть подходящая инфраструктура, структурные подразделения для сопровождения бортов в воздушном пространстве. В частности, "Украэрорух".

Кроме того, есть пилоты, техники, которые могут подготовить самолет к вылету, провести необходимые технические регламентные работы и обеспечить его безопасный вылет.

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