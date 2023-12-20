Технический перелет самолета из аэропорта – это не тестовые полеты. Это 24 Каналу объяснил эксперт по авиации Богдан Долинце.
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"Прежде всего говорить о каком-то тестировании, к сожалению, не приходится, потому что технический перелет фактически является очередной эвакуацией борта из "Борисполя". Таких уже было несколько раньше", – сказал он.
В чем сложность эвакуации самолета
Богдан Долинце отметил, что в 2022 году проводилась эвакуация двух военно-транспортных самолетов Турции из аэропорта "Борисполь". В этом году по аналогичной процедуре самолеты покидали и другие аэропорты.
Естественно, такая эвакуация борта – это сложная технологическая операция. Самая большая опасность именно в такой эвакуации не столько российские ракеты. Ведь если мы говорим о ракетах, наносящих удары по наземным целям, то, как правило, они не могут уничтожить самолет в воздухе,
– подчеркнул он.
Средства, которые могут уничтожать самолет в воздухе, у России есть в ограниченном количестве. Это в основном ракеты типа "воздух – воздух", которые можно запускать с самолета. С другой стороны, дальность таких ракет, как правило, составляет 200 или более километров.
"То есть мы понимаем, что в таких условиях наибольшая сложность во время эвакуации борта, чтобы не было наземной атаки. Ведь это может вызвать сложности работы системы ПВО, чтобы они не спутали или не перевелись с вражеской ракеты на гражданский самолет", – пояснил эксперт авиации.
С другой стороны, это говорит о том, что инфраструктура для выполнения гражданских полетов в Украине в той или иной степени есть. Если аэродромы могут отправлять борта, то они способны и принимать. Есть подходящая инфраструктура, структурные подразделения для сопровождения бортов в воздушном пространстве. В частности, "Украэрорух".
Кроме того, есть пилоты, техники, которые могут подготовить самолет к вылету, провести необходимые технические регламентные работы и обеспечить его безопасный вылет.
Из "Борисполя" вылетел Boing 777-300
- 19 декабря из "Борисполя" вылетел самолет Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. С момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 воздушное судно находилось на стоянке в аэропорту, где проходило постоянную техническую поддержку и обслуживание.
- Борт был эвакуирован во французский аэропорт. Рейс выполнялся без пассажиров или груза на борту и с соблюдением самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время военного положения в Украине. Следует отметить, что это четвертый успешный перегон воздушного судна с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда в Украине заработает международный аэропорт "Борисполь". Он отметил, что открытие "Борисполя" – это серьезная операция. Когда аэропорт откроется, это будет означать победу украинского ПВО.
- По словам украинского лидера, для этого нужно многое сделать – примерно столько, как для возвращения контроля над Черным морем. Однако над этим уже работают и когда-то украинское небо снова будет свободным.