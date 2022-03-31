Из центрального универмага в Луцке эвакуировали всех посетителей и продавцов

В Луцке 31 марта 2022 года из центрального универмага эвакуировали всех посетителей, а также продавцов.

Согласно сообщению Национальной полиции, в 17.10 поступило сообщение, что людям становится плохо на 2 и 3 этажах.

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Известно, что на место отправились спасатели, правоохранители и медики, а людей эвакуировали.

Представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимира Нестерова сообщил предварительные выводы специалистов. Плохое самочувствие у посетителей ЦУМа могло спровоцировать дезинфицирующее вещество, которым обрабатывали поверхности. А именно его увеличенная концентрация.

По состоянию на 18:30 концентрация вещества существенно снизилась, угрозы людям нет. Утром будет проведен дополнительный замер,

– добавил Владимир Нестеров.

Кроме того, помощь медиков никому из посетителей и работников заведения не понадобилась.