На это в фейсбуке обратил внимание местный журналист. На фотографиях видно, как в голове скульптуры образовалась большая дырка.
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Владелец квартиры должен восстановить мемориал
Вскоре критическим сообщением также отреагировал Юрий Любаров. Он является начальником управления культуры Николаевского горсовета.
Талант – это удачно просверлить стену своего дома, чтобы повесить кондиционер. Так просверлить, чтобы повредить по центру памятную доску и нарваться на уголовную ответственность,
– написал Любаров.
На инцидент уже ответили в отделе охраны культурного наследия Николаева. Там отметили, что их работники составили акт повреждения.
Более того, провели беседу с владельцем квартиры, на фасадной стене которой установлена доска. Владелец согласился устранить повреждения, а также перенести внешний блок кондиционера.
Что грозит виновникам?Если полиция докажет вину, то виновников могут судить по части 2 статьи 298 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет об "умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия или их частей". Наказание – штраф от 2 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов или ограничение свободы до 3 лет.
Как отреагировали в сети
На 2 фейсбук-сообщения в комментариях отреагировали сотни людей. Увиденное комментируют по-разному, но отмечают, что город не следит за культурным наследием, и виновных не ждет справедливое наказание.
- "Когда уже начнем ценить то, что есть? Ужасно";
- "А уголовная ответственность будет? Или как всегда?";
- "Соседи говорили, что это новые хозяева квартиры, где жил Вайншток";
- "Нет мозгов";
- "Такой он ... Николаев".
Поврежден мемориал художника / Фото Олега Деренюги
Текст публикации Олега Деренюги: