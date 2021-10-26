На це в фейсбуці звернув увагу місцевий журналіст. На фотографіях видно, як у голові скульптури утворилась велика дірка.
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Власник квартири має відновити меморіал
Невдовзі критичним дописом також зреагував Юрій Любаров. Він є начальником управління культури Миколаївської міськради.
Талант – це вдало просвердлити стіну свого будинку, щоб повісити кондиціонер. Так просвердлити, щоб пошкодити по центру пам'ятну дошку й нарватися на кримінальну відповідальність,
– написав Любаров.
На інцидент вже відповіли у відділі охорони культурної спадщини Миколаєва. Там зазначили, що їхні працівники склали акт пошкодження.
Ба більше, провели бесіду з власником квартири, на фасадній стіні якої встановлена дошка. Власник погодився усунути пошкодження, а також перенести зовнішній блок кондиціонеру.
Що загрожує винуватцям?Якщо поліція доведе провину, то винуватців можуть судити за частиною 2 статті 298 Кримінального Кодексу України. Мовиться про "навмисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурного спадку або їхніх частин". Покарання – штраф від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеження свободи до 3 років.
Як відреагували у мережі
На 2 фейсбук-дописи у коментарях відреагувало сотні людей. Побачене коментують по-різному, але зауважують, що місто не слідкує за культурною спадщиною, і винні не матимуть справедливе покарання.
- "Коли вже почнемо цінувати те, що є? Жахливо";
- "А кримінальна відповідальність буде? Чи як завжди?";
- "Сусіди казали, що це нові господарі квартири, де жив Вайншток";
- "Нема мізків";
- "Такий він… Миколаїв".
Пошкоджений меморіал художника / Фото Олега Деренюги