Из Европы в Одесский зоопарк завезли сухие корма и ветеринарные препараты

Одесский зоопарк получил гуманитарную помощь животным от европейских зверинцев.

Директор зоопарка Игорь Биляков рассказал, что сухие корма для разных видов животных и ветеринарные препараты привезли из зоопарков Праги, Берлина, Варшавы и Таллина.

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Напомним, что с начала войны Одесский зоопарк принимает животных, которых не могут перевезти владельцы. Работники зверинца заботятся о грызунах, кроликах, морских свинках и попугаях.

С начала российской агрессии зоопарк принял 200 животных.

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