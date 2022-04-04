Из Франции в Украину прибыло 50 тонн гуманитарной помощи

50 тонн гуманитарной помощи прибыло из Франции в Украину четырьмя автопоездами.

Помощь оказана в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток", основателем которой является командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Груз предназначен для жителей населенных пунктов, которые находятся в районах ведения боевых действий, а также для беженцев.

Наев отметил, что гуманитарную помощь передала Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция – Украина", которую возглавляет вице-президент Диана Дольс.

Командующий Наев добавил, что в помощь, в частности, входят продукты питания, средства гигиены, одежда, товары для детей, ходунки, лекарства, а также изделия медицинского назначения, инвалидные коляски.

Спасибо нашим партнерам, которые в сложное для нашей страны время, продолжают заниматься сбором и оказанием гуманитарной помощи украинскому народу. Поддержка международного сообщества для нас чрезвычайно важна,

– подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

В рамках проекта "Помощь Восток" Франция помогает уже не впервые. В прошлом году в Украину поступило свыше 83 тонн гуманитарной помощи на сумму более 29 миллионов гривен. Эту помощь тогда доставили в 25 медицинских учреждений, которые, в частности, размещены в районе проведения операции Объединенных сил.