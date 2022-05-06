Более того, согласно приказу Минобороны России, тамошних захватчиков хоронят в братских могилах. А если это возможно, уничтожают тела товарищей на поле боя, чтобы скрыть доказательства их мобилизации.

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Украина разработала пошаговый порядок эксгумации тел россиян

В соответствии с международным законодательством Кабинет Министров Украины разработал и утвердил пошаговый порядок осуществления поиска вражеских тел, их эксгумации и хранения до момента передачи останков представителям начавшей войну стороны.

Мобильная группа военных журналистов из Армия Inform отправилась в Харьковскую область, чтобы собственными глазами увидеть, как происходит этот процесс в районах активных боевых действий.

Информация поступает от наших военных



Из Харькова уничтоженных российских оккупантов отгружают вагонами / Фото armyinform

Как рассказывает начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ВСУ Сил обороны Харькова офицер Вадим Лясковский, информация поступает от наших военных. А потом — от местных жителей, переживших оккупацию. Помогают и небезразличные украинцы.

Получая координаты, команда межведомственных специалистов выезжает в места, где были обнаружены тела погибших оккупантов. Сопутствующими задачами является проверка данных о возможных локациях групповых захоронений захватчиков их же "боевыми товарищами".

Эксгумация тел – дело это не быстрое



Из Харькова уничтоженных российских оккупантов отгружают вагонами / Фото armyinform

Даже обнаружив ряд могил, украинская сторона доставляет их останки в вагоны-рефрижераторы только через определенный срок.

После обследования саперами и изъятия из земли, их сначала пытаются идентифицировать СБУ и другие правоохранительные органы. Все процедуры документируются, что делает невозможным спекуляции фактами со стороны россиян,

– добавляет Лясковский.

В перевозках помогает Укрзализныця



Из Харькова уничтоженных российских оккупантов отгружают вагонами / Фото armyinform

Укрзализныця предоставила специальные вагоны-рефрижераторы. Именно ими специалисты доставляют тела в места временного хранения. Во время проведения репортажа, добавляют журналисты, спецгруппа нашла и поместила в вагон тела 40 уничтоженных оккупантов.

Эксгумация тел оккупантов на Харьковщине: смотрите видео:

Потери россиян с начала полномасштабного вторжения

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на 6 мая общие потери врага составляют ориентировочно 24 700 военных. В то же время в ведомстве призывают не забывать, что это ориентировочные цифры, поскольку во время интенсивных боевых действий трудно отслеживать реальную картину потерь.

В то же время, захватчики прибегают к хитрым трюкам, чтобы не стать очередными "200-ми", в частности, по данным СБУ, они портят топливо в танках.

А часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину. Солдаты выразили протест из-за значительных потерь среди своих боевых товарищей.