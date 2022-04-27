Такое мнение озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире всеукраинского марафона, передает 24 канал.
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Он констатировал, что ситуация в Мариуполе сейчас сложная. Российские оккупанты сбрасывают на завод, где прячутся гражданские и украинские военные, сверхмощные бомбы. Только за прошедшие сутки враг совершил по меньшей мере 35 авианалетов.
Практически все продолжается. Единственное, что мы можем зафиксировать, из информационного пространства оккупантов исчезли сообщения о штурме "Азовстали",
– отметил Андрющенко.
В то же время он подчеркнул, что наши бойцы частично контратакуют. Известно о срочном закрытии части Левобережного района, что указывает на наличие уличных боев.
Какая ситуация в Мариуполе
- Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался Путину, что город якобы захватили, хотя это не правда. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся еще в четырех местах в Мариуполе, кроме "Азовстали".
- В подвалах завода вместе с военными находятся гражданские. Украина убеждена, что ООН должна обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя, который уже два месяца находится в осаде. Именно этот вопрос нужно поднять в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.
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