Таку думку озвучив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.

Важливо Росіяни продовжили завдавати авіаударів в районі "Азовсталі" в Маріуполі, – Генштаб

Він констатував, що ситуація у Маріуполі зараз надскладна. Російські окупанти скидають на завод, де ховаються цивільні та українські військові, надпотужні бомби. Лише протягом минулої доби ворог здійснив щонайменше 35 авіанальотів.

Фактично все продовжується. Єдине, що ми можемо зафіксувати, з інформаційного простору окупантів зникли повідомлення про штурм "Азовсталі",

– зазначив Андрющенко.

Водночас він наголосив, що наші бійці частково контратакують. Відомо про термінове закриття частини Лівобережного району, що вказує на наявність вуличних боїв.

Яка ситуація у Маріуполі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відзвітував Путіну, що місто нібито вони захопили, хоча це не правда. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські військові перебувають ще у чотирьох місцях у Маріуполі, крім "Азовсталі".

У підвалах заводу разом з військовими перебувають цивільні. Україна переконана, що ООН повинна забезпечити гуманітарний коридор з Маріуполя, який вже 2 місяці перебуває в облозі. Саме це питання треба порушити в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.