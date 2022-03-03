Из Ирпеня и прилегающих к городу территорий эвакуировали более 1 000 женщин и детей

Ирпень подвергся атакам врага, однако город находится под контролем украинских военных. Из него и прилегающих территорий эвакуировали более 1 000 женщин и детей.

Укрзализныця в сотрудничестве с правоохранителями провела эвакуацию местного населения из Ирпеня. В компании уверяют, что и дальше будут вывозить людей из самых опасных мест страны.

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Женщин и детей из Ирпеня эвакуировали

Из Ирпеня и прилегающих к городу территорий эвакуировано железной дорогой более 1000 женщин и детей. Были организованы несколько рейсов, в том числе один из Ирпеня, второй – из Беличив,

– отметили в Укрзализныце.

Там добавили, что женщины и дети находятся в безопасном месте.

Операцию провели главное управление Службы безопасности в Киеве и Киевской области, а также Укрзализныця.

Эвакуация из Ирпеня: смотрите видео

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