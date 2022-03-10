Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса: там находятся около 2 000 человек

Из Изюма Харьковской области выехали люди по гуманитарному коридору. Ориентировочно 2 тысячи жителей двигаются в направлении Днепра.

Соответствующую информацию обнародовал заместитель руководителя главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Об этом стало известно в 14:32 10 марта.

Обратите внимание Надеюсь, Лавров поговорит с властью, и гуманитарный коридор из Мариуполя заработает, – Кулеба

Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса

Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находятся около 2000 человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр,

– написал Тимошенко.

Политик объяснил, что удалось доставить гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.



В Изюм удалось доставить помощь людям / Фото из телеграма Кирилла Тимошенко

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